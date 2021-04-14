Таран: Росія може напасти на Україну з боку Криму через нестачу води

Глава Міністерства оборони України назвав чотири можливі мети скупчення російських військ біля кордонів України. Одна з них – напад із боку окупованого Криму.

Про це Андрій Таран заявив під час виступу в підкомітеті Європейського парламенту з оборони 14 квітня. Він вважає, що на такий крок Москва може піти заради забезпечення півострова водою.

"Ми розглядаємо ці дії як реальну загрозу нашій національній безпеці. Ми вважаємо, що Росія готує наступальні дії, і Крим стає можливим фронтом", – наводить слова міністра "РБК-Україна".

За словами Тарана, дії Москви становлять загрозу не тільки для України, але й усієї Східної Європи. Найбільше про це свідчить збільшення кількості військ у Калінінграді.

Також міністр назвав ще три сценарії:

демонстрація сили, щоб посилити тиск на Україну й уповільнити інтеграцію в НАТО;

провокація на Донбасі, подібна до тієї, яка була влаштована в Грузії, щоб звинуватити Київ у порушенні перемир'я і захопити нові території;

відповідь на проведення навчань НАТО Defender Europe 2021 і підготовка до російських навчань "Захід-2021".

Окрім того, глава Міноборони уточнив, що Росія скерувала до Криму 42 тисячі військових і ще 110 тисяч – до північно-східного кордону.

"Беручи до уваги всі ці припущення, ми не можемо відкинути, що російські окупаційні сили в Криму або поблизу наших кордонів можуть вдатися до значних провокацій протягом цього року", – додав Таран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на північ окупованого Росією Криму з Пскова перекинули значну кількість військової техніки і десантників.