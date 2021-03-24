Сюмар: якщо уряд неспроможний дістати вакцину – він має йти у відставку

Зрив вакцинації проти коронавірусу в Україні – це провал влади, а не опозиції. Країна – в небачений кризі і стає непривабливою і навіть токсичною "провінцією" на міжнародній арені.

Про це заявила у Facebook народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, зазначивши, що переважна більшість звинувачень із будь-якого приводу в країні звучить у бік п'ятого президента Петра Порошенка.

"От без нього все було б ідеально – і вакцинація не гірше Ізраїля, і акцій би за Стерненка не було, і корупція подолана давно, і економічний ріст і тд і тп… І країна, звісно, була б не поляризована, а вся така об’єднана", – зіронізувала Сюмар.

Водночас вона наголосила, на серйозності кризи, що на сьогодні спостерігається в Україні.

"Країна в небачений кризі: спад економіки, пандемії без жодного просвітку, корупціі на вищих щаблях, зруйнованої міжнародної підтримки, вагнергейту і тд", – перерахувала депутатка.

"Україна стає непривабливою і навіть токсичною "провінцією". Знову. Як за Януковича. Своє неуцтво і неспроможність до державного управління два роки валили на "попєрєдніков". Кілька днів тому Порошенко був "вандалом", що розмалював Офіс Президента, сьогодні він зірвав вакцинацію", – зіронізувала Сюмар.

Депутатка зауважила: "я не знаю жодної країни в світі, де вакцинацію зриває опозиція. Це або успіх, або невдача влади. В нас не невдача, а катастрофа. Де обіцяна в лютому китайська Coronavac? Де задекларований прем’єром Pfaizer? Де зрозумілі графіки і пункти вакцинації?! Де всі ці "чемпіони боротьби з коронавірусом"?

"Вакцини в світі не продають політикам чи бізнесменам. Їх продають урядам держав. Якщо уряд неспроможний дістати вакцину – він має йти у відставку. Якщо за дипломатію відповідає президент, то час визнати, за два роки він завалив як вакцинну дипломатію, так і решту дипломатичної підтримки України. Україні потрібен уряд і дипломати, здатні відповідати на виклики. Бо моторошно за майбутнє", – підсумувала Вікторія Сюмар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ризикує не отримати в 2021 році необхідної кількості доз вакцин, оскільки країни ЄС та інші країни з високорозвиненими економіками заздалегідь домовилися з виробниками про постачання і ділитися вакцинами поки не планують.