Сюмар – про довибори на Прикарпатті: патріоти повинні об’єднуватися проти адмінресурсу

Партії націонал-патріотичного табору мають об’єднувати свої зусилля, щоб протистояти адмінресурсу.

Про це за підсумками довиборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області заявила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, передає пресслужба партії. За її словами, у виборчій гонці патріотичні сили програли, оскільки не змогли об’єднатися до кінця.

"Як ви знаєте, ми зняли свого кандидата Марусю Звіробій на підтримку іншого кандидата свободівця Руслана Кошулинського. Зробили ми це із закликом до об’єднання до всіх демократичних сил для того, щоб показати, що українська ідея, українські патріоти спроможні об’єднуватися у протистоянні з оцим адміністративним ресурсом", – нагадала Сюмар.

Вона зазначила, що окрім "Європейської солідарності" Кошулинського більше ніхто не підтримав.

Сюмар наголосила, що адмінресурс в окрузі на Прикарпатті був представлений двома кандидатами.

"Перша іпостась адмінресурсу – це Олександр Шевченко, кандидат від "За майбутнє", який має прямий стосунок до гірсько-лижного курорту "Буковель". Але ключове – він отримує найбільші підряди в Україні на ремонт доріг. І фактично використовував ці бюджетні гроші для просування власної кандидатури на виборах. Він є депутатом обласної ради і далі продовжує отримувати від облради дуже серйозні кошти на проведення робіт своєї фірми", – констатувала Сюмар.

"В останній момент "Слуги народу" висунули Василя Вірастюка. Його фактично за ручку водив чинний мер Надвірної, який раніше був депутатом від "Слуги народу" у Верховній Раді , Зіновій Андрійович. І скрізь був використаний оцей локальний адміністративний ресурс", – нагадала Сюмар.

Вона зазначила, що ключовий урок із виборів на 87 окрузі – якомога більше націонал-патріотичних сил повинні об’єднуватися для того, щоб долати такий адмінресурс, корупціонерів та олігархат.