США пригрозили явними і прихованими заходами через деструктивні дії Росії

Сполучені Штати Америки готують приховані і явні заходи у відповідь на деструктивні дії Росії, а також консультуються зі своїми партнерами щодо ситуації біля українських кордонів.

Про це на брифінгу 9 квітня заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Таким чином вона прокоментувала публікацію в ЗМІ про те, що Вашингтон завершив збір даних щодо ймовірних ворожих дій Москви.

"Я можу підтвердити: наслідки будуть, деякі – видимі, а інші – невидимі. Ми сподіваємося, що скоро зможемо більше сказати щодо цього", – сказала Псакі.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела писало, що адміністрація президента Джо Байдена зібрала необхідні докази, зокрема, про втручання в президентські вибори в США і хакерську атаку Sunburst.

Зазначалося, що заходи можуть включати в себе санкції та висилку російських дипломатів і шпигунів в США, що працюють під дипломатичним прикриттям.

Також Псакі зазначила, що США ведуть консультації з партнерами щодо дій Росії біля кордонів України.

"У тому, що стосується російської агресії на сході України, в тому числі і пересувань російських військ на кордонах з Україною, ми перебуваємо в близькому контакті з партнерами і союзниками в регіоні: це стосується оцінки ситуації, обміну розвідданими про те, що відбувається, а також можливих перспектив дій", – сказала вона.

До цього прессекретарка уточнювала, що біля кордону України зосереджено найбільшу кількість військ РФ з початку війни в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник Держдепартаменту заявив, що вищі посадові особи перебувають на постійному контакті з партнерами по НАТО через ситуацію біля кордонів України.