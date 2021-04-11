США і Велика Британія вимагають відвести війська РФ від кордону з Україною

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Великобританії Домінік Рааб заявили, що Росія повинна негайно припинити нарощування військової присутності на кордоні з Україною.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США. Країни обговорили це питання в ході телефонної розмови.

"Держсекретар і міністр закордонних справ обговорили Афганістан і підтвердили свою підтримку України перед обличчям російських провокацій. Обидва наголосили на необхідності того, щоб Москва негайно припинила нарощування військової потужності та риторику підбурювання", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, під час ініційованого Україною засідання місії США в ОБСЄ висловили занепокоєння щодо відмови РФ надати інформацію про цю військову діяльність.

"Неінформативна відповідь Росії на запитання України, як і її непрозора діяльність на місцях, несумісні з буквою та духом Віденського документа, який було ухвалено в консенсусі всіх 57 членів ОБСЄ, включно з Росією, як тривале джерело співпраці та військової прозорості", – зазначили в американській місії.

Також зауважено, що така поведінка з боку Росії нагадує 2014 рік, коли вони не надавали відповіді щодо своїх дій. Тоді занепокоєння України були обґрунтованим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович анонсував зустріч лідерів "нормандської четвірки" протягом тижня. Цього разу вона відбудеться без президента РФ Володимира Путіна.