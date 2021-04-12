"Слуги" через локдаун не проводитимуть фракцію, але збирають голоси для позачергового засідання ВР

Нардепи "Слуги народу" не збиратимуться на фракцію на початку пленарного тижня через карантинні обмеження у столиці. Проте, народні депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання ВР у четвер, 15 квітня.

Про це розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. Вона додала, що у вівторок, 13 квітня, вже точно відбудеться позачергове засідання ВР – голоси назбирали.

"Ми не плануємо фракцію цього разу. Якщо на ВРУ, як законодавчий орган влади, не поширюється локдаун, то на збори 200 плюс люде у Києві, який перебуває в червоній зоні, поширюється. За потреби, якщо будуть якісь питання протягом тижня, то в зумі обговоримо. Але впринципі порядок денний більш-менш зрозумілий. На чергових засіданнях звичайних все той же законопроєкт про землю громадам, а на позачергових є розуміння, які законопроєкти виносяться", – розказала Кравчук.

Раніше у фракції назвали кілька основних документів для розгляду на позачергових:

пакет законопроєктів щодо реструктуризації зобов’язань по валютних кредитах,

повернення відповідальності у вигляді позбавлення волі за брехню чиновників в електронних деклараціях,

виділення коштів на роботу Міністерства аграрної політики, щоб воно могло повноцінно запрацювати,

проєкт закону, який дозволить масштабувати пілотний проєкт доступної іпотеки під 7% на 8 тисяч сімей та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після запровадження локдауну у столиці ВРУ змінила план своєї роботи і три тижні не були визначені як пленарні, робота в комітетах проходила онлайн.