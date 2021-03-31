"Слуга" Колісник виправдалася в соцмережі за бажання "звалити з країни", але потім видалила пост

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Анна Колісник виправдалася за листування, у якому висловила бажання "звалити з цієї країни".

Про це вона написала в Facebook, але пізніше видалила свій пост. За словами Колісник, вона мала на увазі "відпочинок на травневі свята, а не проте, що зібралася покидати країну зовсім".

"Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен", – запевнила нардепка.

Вона додала, що любить свою країну і до іншої виїжджати не збирається.

"Шкода, що журналістів не цікавить робота в комітеті та поза стінами парламенту. І дуже прикро, що саме так ЗМІ розтлумачило мої слова", – підкреслила Колісник.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Колісник у телефонному листуванні під час засідання Верховної Ради зазначила, що "потрібно звалювати з цієї країни".

Анна Колісник народилася 1994 року в Лебедині Сумської області. Була обрана народною депутаткою за списком "Слуги народу" під номером 94 як безпартійна. Членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

На виборах президента України 2019 року була довіреною особою кандидата Володимира Зеленського у ТВО №168 (Харківська область).