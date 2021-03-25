Шмигаль зустрівся із папою Франциском і обговорив війну на Донбасі. Фото та відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із папою римським Франциском й обговорив війну на Донбасі та коронавірусну світову кризу.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, прийом відбувся 25 березня в Апостольському палаці у Ватикані. Перемовини розпочалися з питання діяльності католицької церкви в Україні та дружніх взаємин її керівництва з нашою державою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Далі під час розмови чимало часу було присвячено кризі в системі охорони здоров’я та драматичній ситуації на сході України. Були висловлені сподівання, що нещодавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам, які сприятимуть мирному вирішенню конфлікту", – йдеться у заяві.

Крім того на ресурсі Vatican News розповіли, що очільник українського уряду та понтифік обмінялися подарунками. Так, папа Франциск презентував прем’єр-міністрові України бронзову композицію "Наповнімо руки іншими руками", яка символізує цінності братерства й солідарності, а також спеціальні релігійні видання, серед яких – цьогорічне послання на Всесвітній день миру та Документ про загальнолюдське братерство.

Шмигаль, зі свого боку, подарував главі католицької церкви факсимільне видання "Віденського Октоїха" та репродукцію скульптури "Гірка пам’ять дитинства", яка встановлена у Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві. Крім того, урядовець вручив папі книгу Рафаеля Лемкіна "Радянський геноцид в Україні". Загалом зустріч понтифіка та українського прем'єра тривала пів години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2020 року папа Франциск, звертаючись із традиційним великоднім посланням до "Міста і світу", згадав про Україну та побажав припинення страждань населення її східних регіонів.