Шмигаль пояснив введення локдауну в Україні в січні

Посилений карантин в Україні ввели з 8 до 24 січня, а не в грудні, щоб знизити динаміку захворюваності на коронавірус. А також мінімізувати ризик співпадіння поширення цієї інфекції із сезоном грипу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 січня. Воно транслювалося онлайн на You-Tube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Закрити країну на локдаун у грудні означало б завдати значно більшого удару по економічній активності, ніж у січні. Плюс показники дозволяли зробити в такий спосіб", – запевнив він.

Глава уряду поспішив зауважити, що "карантин зимових канікул" в Україні значно м’якший, ніж у країнах Європи, де введено комендантську годину й заборонено пересуватися між регіонами.

За словами Шмигаля, дата 8 січня для старту посиленого карантину була найоптимальнішою. Це, переконані чиновники, період, коли можна не допустити поширення вірусу після свят. А ще – розірвати ланцюг захворюваності, який потенційно утворився під час цих святкувань через високу мобільність населення.

Нагадаємо, що в Україні локдаун, який введено з 8 до 24 січня, не будуть скасовувати передчасно. А після його завершення на країну чекають інші карантинні обмеження, які діятимуть до кінця зими, 28 лютого.

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