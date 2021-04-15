Шкіряк: наступ Росії на Україну стане катастрофою для Кремля

Вірогідність того, що Росія зважиться піти у наступ проти України, існує. Однак такий сценарій обернеться катастрофічними наслідками для Кремля.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна" висловив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомила пресслужба МВС. Водночас він наголосив, що схильний вважати гру м'язами країни-агресора на кордоні з Україною способом залякування.

"Прорахувати дії, думки та бажання імперіалістичного маніяка-вбивці важко, і можливість повномасштабного вторгнення Росії лишається. І почалося це не сьогодні, а сім років тому, коли брудний чобіт російського солдата вперше ступив на святу українську землю. Ми повинні також розуміти, що наслідки вторгнення будуть катастрофічними для Росії", – сказав радник очільника МВС.

"І питання лише в тому, на що наважиться володар Кремля. Я прихильник тієї позиції, що це шантаж усього цивілізованого світу та України. Але від Путіна можна очікувати всього – він не рахується із життям людей", – додав Шкіряк.

Втім він наголосив, що і Збройні сили України, і бійці підрозділів МВС рішуче готові захищати державу від окупантів.

"Я можу сміливо сказати громадянам України, що підрозділи МВС та ЗСУ готові давати відсіч. Бійці підготовлені та вмотивовані. Вони знають, як боронити державу", – висловив переконання Шкіряк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу вважає, що Росія навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. Втім вона може ввести на схід своїх "миротворців" і цим поставити хрест на політико-дипломатичному врегулюванні військового конфлікту на Донбасі.