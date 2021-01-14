Саакашвілі розірвав стосунки з молодшою на 22 роки Ясько – ЗМІ

Голова виконкому Нацради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі припинив любовні взаємини з народною депутаткою від фракції "Слуга народу" Єлизаветою Ясько, яка молодша за нього на 22 роки.

Як повідомляє "Страна" з посиланням на наближене до Ясько джерело, це "був короткий роман", який уже закінчився.

За його словами, дівчина перебуває в пригніченому стані, який погіршився зняттям її з посади голови української делегації в ПАРЄ.

"У Лізи криза на всіх фронтах. Усе насправді почалося з розладу в особистому житті. Стосунки із Саакашвілі фактично зійшли нанівець. Ресторани, вечері, сирники на сніданок – уже в минулому. Депутати, звичайно, між собою все це обговорюють, оскільки від початку їхніх взаємин усі тільки посміхалися і гадали, як довго вони будуть разом. А вийшло, що всі тільки обговорили початок роману, як він практично закінчився", – зазначило джерело.

Воно додало, що Ясько планувала стати віцепрезиденткою ПАРЄ.

"Після того як її зняли з посади голови делегації, вона кинула виклик фракції – мовляв, депутати підіграють Росії. Їй чітко дали зрозуміти: якщо не подобається – пиши заяву і виходь із фракції. Тож зараз у неї ось такий складний період, коли руйнуються всі мрії і горять мости", – підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, про те, що між Саакашвілі і Ясько є роман, стало відомо в листопаді 2020 року. Саакашвілі 52 роки, Ясько – 30.

Журналісти помітили, що фотографії, опубліковані Ясько в мережі, а також деякі її прямі включення зроблені на тому ж фоні, на якому з'являвся колишній грузинський президент.

Також дівчина публікувала фото свого собаки в інтер'єрі, який збігається з обстановкою вітальні Саакашвілі.

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