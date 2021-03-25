У відповідь на відмову України відновити поставки води в Крим, окупаційна російська адміністрація загрожує судом. Зрозуміло, що такий позов прийняти і задовольнити може лише російський суд. Але у них же за законом тепер такі рішення стоять над міжнародними. І "влада" окупованого півострова вже загрожує після рішення за позовом (на їхню користь) віджимати все, до чого дотягнуться. Фактично нам загрожують грабунком. Проблема в тому, що загроза цілком реальна.

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До чего они могут дотянуться? Украинские корабли, самолеты, транспорт - все, что будет в зоне досягаемости российских властей. Российские территориальные воды или те, которые они считают таковыми - тут в Черном и Азовском море вариантов очень много. Во всяком случае именно такое обещание дал так называемый "глава парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов. И нам стоит заранее знать, какой будет реакция на попытку захвата, например, наших кораблей в Азовском и Черном морях. И эти решения согласовать с партнерами и озвучить реакцию. Чтобы у тех же партнеров не было искушения включить "глубокую озабоченность", а Кремль именно на этот сценарий не рассчитывал.

Кстати, а можно сделать зеркальный ответ со стороны Украины, но уже на основании решения международных судов в обеспечение наших исков? Задерживать российские самолеты в аэропортах, корабли, прочий транспорт и недвижимость всех госпредприятий, за исключением дипучреждений? Отжали они много, суммы на миллиарды, международное право на нашей стороне, конфискацией будут заниматься исполнительные службы тех стран, где поймают....

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