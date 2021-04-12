Росія відмовилася пояснити скупчення військ біля кордонів України – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що невиконання Росією Віденського документа ОБСЄ є підтвердженням намірів країни-агресора продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо нашої держави.

Про це йдеться у коментарі МЗС на його сайті. Там нагадали, що Україна 7 квітня 2021-го активувала відповідну угоду від 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

"Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було надіслано офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності РФ вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих її територіях упродовж останніх днів. На жаль, вона відмовилася надавати субстантивну інформацію, заявивши, що не веде такої діяльності", – зазначили у відомстві.

Також додали, що подальші намагання української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, теж були проігноровані російською стороною.

Крім цього, російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ".

У МЗС закликали Росію відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію. А також почати добросовісно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей і її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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