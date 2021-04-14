Росія може планувати "грузинський сценарій" на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України не виключили, що Росія планує повторити на Донбасі грузинський сценарій 2008 року, коли Грузія позбулася Південної Осетії.

Про це свідчать провокації і роздача російських паспортів на окупованих територіях, вважає міністр оборони Андрій Таран, передає "Сегодня".

Він підкреслив, що вперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання передових командних пунктів і розгалуженої системи управління військами Росії в українських кордонів.

"Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення ВСУ в нападі на мирне населення, тим більше, що вже понад 400 тисячам осіб на окупованих територіях видані російські паспорти", – сказав міністр.

Таран вважає, що найпотужнішим сигналом для Кремля, який допоможе не допустити активізації агресії проти України, могло б стати надання нашій країні найближчим часом плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський обговорив з генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. За словами голови держави, вступ до Альянсу зможе зупинити військову агресію Росії.