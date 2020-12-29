РНБО схвалила законопроєкт Зеленського щодо кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 29 грудня схвалила законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за недостовірне декларування.

Про це повідомила пресслужба президента України. Після доопрацювання Володимир Зеленський внесе його до Верховної Ради як невідкладний.

Глава держави підкреслив, що необхідно посилити відповідальність людей, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за неподання декларації або недостовірну інформацію в ній.

"Багато з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроєкт з компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що його треба доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм", – сказав Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данилов наголосив на важливості ухвалення ВР закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін заявив, що питання кримінальної відповідальності за недостовірне декларування повинне бути вирішене саме так, як вимагає українське суспільство.

За його словами, має бути відновлена не лише кримінальна відповідальність, а й відповідне покарання за те, що чиновник не задекларував якісь свої статки, і це було зроблено навмисно і в значній сумі.

"Рада національної безпеки і оборони України підтримала позицію президента щодо відновлення такого виду покарання, як позбавлення волі за недекларування і за недостовірні відомості в електронних деклараціях наших чиновників", – сказав Костін.

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