Разумков поскаржився на низькі зарплати в Раді: 42 тисячі недостатньо

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає чинний рівень зарплат народних депутатів недостатнім. На його думку, це породжує проблему корупційних доплат "у конвертах".

Своїм баченням вирішення цього питання спікер поділився в інтерв'ю "Українській правді". Політик переконаний, що разом зі зростанням виплат має посилюватися й відповідальність за незаконне збагачення.

"Зараз моя зарплата як голови Верховної Ради – я на руки отримую 38-42 тисячі. Чи цього достатньо для державних службовців високого рівня? Не знаю, не впевнений. З іншого боку, прийти сьогодні і сказати: "Давайте підвищимо мені зарплату", коли в лікарнях люди отримують 5,3 тисячі, 6 тисяч... Ну, мені совість не дозволяє", – зазначив голова українського парламенту.

Утім, посилювати контроль із боку антикорупційних органів, наполягає він, потрібно негайно. Адже лише усвідомивши, що за правопорушення обов'язково доведеться відповідати перед законом, недобросовісні нардепи боятимуться хабарництва.

"Стаття про незаконне збагачення – її не зносив Конституційний суд, правда? Там є і обмеження волі, і кримінальна відповідальність, і втрата посади. Ну, це теж серйозні аргументи для того, щоб адекватна людина цього не робила, бо можна отримати реальний термін і вирушити у місця не надто віддалені. Якщо людина готова брати хабарі й готова займатися корупцією, ви їй зарплату в мільйон гривень поставте", – зазначив Разумков.

"Завтра прийдуть і запропонують плюшки, пончики, пиріжки, дадуть ще 20 тисяч гривень, і вона й на них поведеться", – додав він, наголосивши, що розвиток корупції зможуть стримати тільки реальні механізми – наприклад, ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, витрати на Верховну Раду у 2021 році зростуть на 500 млн грн. Окрім того, нардепів очікує підвищення зарплат (у зв'язку із перерахунком прожиткового мінімуму), а також виділення 237 тис. грн на оренду житля (для приїжджих парламентарів).