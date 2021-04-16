Разумков оцінив вірогідність введення воєнного стану в Україні

У разі нагальної необхідності народні депутати у Верховній Раді України будуть готові ввести воєнний стан. Однак наразі про це поки не йдеться.

Про це в інтерв'ю для "4 каналу" розповів спікер парламенту Дмитро Разумков. Він наголосив, що такий крок буде підтримано, лише якщо для цього виникнуть відповідні умови та буде реальна необхідність (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Умови чітко визначені – це схвалення указу президента. Але станом на сьогодні підстав для введення воєнного стану немає", – запевнив він.

"Багато хто нас критикує, але, як показала практика у боротьбі із пандемією, за Верховною Радою затримки не було. Ми не гальмували цей процес жодного разу. Навпаки дуже часто потім виправляли чиїсь помилки і врегульовували питання досить швидко", – наголосив голова Верховної Ради.

Разумков пояснив, що процедура введення воєнного стану схожа із мобілізацією і нагадав, що попередні її хвилі відбувалися таким чином: ухвалювався указ президента, і того ж дня засідала Верховна Рада, аби підтримати його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олексій Данілов також зазначив, що ескалація на Донбасі, яку влаштувала Росія, не залишиться без уваги. За його словами, уже розробляються кілька сценаріїв реагування на розвиток подій та здійснюється цілодобовий моніторинг ситуації.