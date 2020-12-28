Разумков назвав три ключових питання для Ради на 2021 рік

На початку 2021 року перед Верховною Радою стоятимуть три ключових питання.

Як сказав в інтерв’ю "Українській правді" спікер парламенту Дмитро Разумков, перший виклик – це важке фінансове становище людей, пов’язане з епідемією COVID-19, та можлива третя хвиля коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я маю на увазі так званий британський ковід і багато інших речей", – зазначив він.

Другий виклик, за словами Разумкова, – це успішне проведення вакцинації та забезпечення системи охорони здоров’я всім необхідним.

І третій виклик – це пошук виходу з глухого кута на рівні "нормандського формату".

"Тому що минув рік, але це не проблема України, на жаль – це проблема одного, іншого перемовника, позиція якого досить деструктивна як у ТКГ, так і в "нормандському форматі", я маю на увазі Росію. У цьому плані також парламент буде готовий долучитися", – наголосив спікер.

Крім того, перед Радою стоятиме завдання змінити динаміку в плані економічного розвитку.

"Нас дуже сильно підбив той рік, який минає. Ціна коштів стала занадто високою – ви бачите рівень перемовин із кредиторами, я зараз не лише про МВФ, а про всіх, у кого ми запозичуємо ресурси. Ресурси отримати важко як усередині держави, так і за її межами. І це також буде стримувати наші можливості", – додав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Разумков вважає чинний рівень зарплат народних депутатів недостатнім. На його думку, це породжує проблему корупційних доплат "у конвертах".