Рада проведе два термінові засідання: стало відомо порядок денний

Верховна Рада України у вівторок, 30 березня, проведе відразу два позачергові засідання.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Одне з них буде присвячено погромам на Банковій 20 березня, а друге – скличе президент Володимир Зеленський, і на ньому повинні розглянути 12 питань.

"Позачергових засідань буде два, і відбудуться вони 30 березня у вівторок. Одне з засідань ініціюватиме президент", – сказала Кравчук.

Зі свого боку нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина в Telegram уточнила порядок денний обох засідань.

За її словами, на першому народні обранці мають намір ухвалити постанову, яка засуджує події під Офісом президента, і заслухати доповідь правоохоронців на цю тему.

Порядок денний засідання щодо погромів. Telegram Юлії Гришиної

На другому планується розглянути 12 питань, серед яких:

велика приватизація (№4543 і №4020),

амністія капіталів (№5153 і №5155),

про присудження наукових ступенів (№4667-1),

так званий пакунок малюка (№5064),

штрафи за порушення самоізоляції (№4540),

запобігання пожежам і збільшення штрафів за порушення протипожежних норм (№3931 і №4157),

президентський законопроєкт про виплати 8 тисяч грн під час локдауну (№5300).

Порядок денний засідання, скликаного Зеленським. Telegram Юлії Гришиної

Нагадаємо, що раніше в Офісі президента заявили, що підприємцям і співробітникам, які не зможуть працювати через посилений карантин, держава виділить допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, засудженого за викрадення депутата. Протестувальники запалили фаєри, запустили піротехніку, облили будівлю фарбою і вибили шибки. Поліція веде розслідування за статтею "Хуліганство", а суд уже обрав запобіжний захід двом підозрюваним – Євгену Строканю і Владу Сорду.