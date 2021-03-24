Рада проведет два срочных заседания: стала известна повестка дня

Юрий Сергиенко Политика 23:49, 24.03.2021 Обновлено: 00:18, 25.03.2021

Верховная Рада Украины во вторник, 30 марта, проведет сразу два внеочередных заседания.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Одно из них будет посвящено погромам на Банковой 20 марта, а второе – созовет президент Владимир Зеленский и на нем должны рассмотреть 12 вопросов.

"Внеочередных заседаний будет два, и состоятся они 30 марта во вторник. Одно из заседаний будет инициировать президент", – сказала Кравчук.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в Telegram уточнила повестку дня обоих заседаний.

По ее словам, на первом народные избранники намерены принять постановление, осуждающее события под Офисом президента, и заслушать доклад правоохранителей на эту тему.

Повестка дня заседания по погромам.
Telegram Юлии Гришиной

На втором планируется рассмотреть 12 вопросов, среди которых:

  • большая приватизация (№4543 и №4020),

  • амнистия капиталов (№5153 и №5155),

  • о присуждении ученых степеней (№4667-1),

  • так называемый "пакет малыша" (№5064),

  • штрафы за нарушение самоизоляции (№4540),

  • предотвращение пожаров и увеличение штрафов за нарушение противопожарных норм (№3931 и №4157),

  • президентский законопроект о выплатах 8 тысяч грн во время локдауна (№5300).

Повестка дня заседания, созванного Зеленским.
Telegram Юлии Гришиной

Напомним, что ранее в Офисе президента заявили, что предпринимателям и сотрудникам, которые не смогут работать из-за усиленного карантина, государство выделит помощь в размере 8 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла. Полиция ведет расследование по статье "Хулиганство", а суд уже избрал меру пресечения двум подозреваемым – Евгению Строканю и Владу Сорду.

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