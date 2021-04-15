"К ноге!"

Сейчас в России звонок Байдена Путину воспринимают как собственную победу. Хотя на самом деле россияне показали всему миру вот что:

- им важна реакция Байдена;

- они готовы к разговору (Путин готов), потому что на самом деле это та цель, которой они добивались своим показушным скоплением у наших границ.

- почему готовы? Да потому что если бы реакция Байдена им была не важна, удар по Украине уже произошел бы. Под утро, внезапно, авиацией.

Есть стойкое подозрение, что в Кремле даже выдохнули с облегчением, они боялись, что Байден на переговоры не пойдет вообще. Вы представляете, какой дикий цугцванг? Россияне решили показать свою мощь - в ответ увидели приготовления наши и НАТО. Россия, чтобы не выглядеть дурой, уже изо всех дырок согнала "боеспособные" войска - а Украина и НАТО все-таки готовятся, ну надо же! Как на скорости два автомобиля, лоб в лоб, у кого первого рука дрогнет, кто свернет в сторону.

Так вот, неизвестно на когда запланированная встреча суслика и президента Америки дает время и нам, и России. Нам - для того, чтобы усилить обороноспособность. России - для того, чтобы, например, убить в Крыму некоторое количество людей. Они как раз заявили о том, что якобы НАТО готовит теракты на полуострове. Значит, полетят камни с неба, но уже смертельные, от "освободителей". Этими терактами (и на Донбассе тоже) Россия малыми для себя усилиями будет накалять обстановку, ожидая решения Байдена. Для нее это небольшие деньги, и небольшие усилия. Но когда будет озвучена повестка дня для путина, и если она окажется не обнадеживающей для России - то широкомасштабная война уже:

- не поднимет упавший рубль;

- не возродит СП-2;

- не подвинет США с их позиций;

- не добавит денег в российский бюджет;

- не защитит российские деньги на зарубежных счетах;

- не вернет Украину в пророссийское поле;

- не улучшит ситуацию с электоратом опзж и прочего мусора;

- не добьется создания никакой вымышленной "новороссии", ибо момент упущен, мы все увидели и сравнили.

И потому - какой смысл ее начинать, если все самое основное уже проиграно?

У нас же все завертелось - и визиты высокопоставленных чиновников стран-соседей, и новая техника, и учения, и т.д.

Китаю досталось место в партере, с бесплатными напитками, попкорном, коньячком и закуской. Не знаю, любят ли господа китайцы балет, но если рядовой китайский солдат с презрением смотрит на путина, то даже не представляю, что думает китайская верхушка. Мудрые, спокойные, терпеливые люди).

Путину очень нужен был этот звонок. Потому что это один шанс из тысячи, что ему удастся сохранить лицо для внутреннего рынка. Для внешнего мира он уже навсегда останется убийцей и агрессором. Он УЖЕ проиграл.