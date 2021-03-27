Загибель українських військових через нові обстріли на Донбасі знову продемонструвала всю нетривкість перемир'я, встановлення якого президент Володимир Зеленський вважає одним з найбільших досягнень в переговорах про припинення російсько-української війни.

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На этот раз не скрывали эмоций даже наиболее осторожные участники переговорного процесса. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что "Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями не только Украина, но и мировое сообщество", пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

Многие комментаторы уверены, что таким образом Кремль реагирует на обыски у фактического лидера главой пророссийской партии Украины Виктора Медведчука и обвинения в государственной измене, предъявленные нескольким его соратникам. Но и эти выводы вновь возвращают к поиску ответа на вопрос: а возможен ли в принципе мир на Донбассе, если Кремль готов всякий раз использовать регион в качестве рычага политического давления на Киев?

На этой неделе продолжавшиеся несколько месяцев разговоры о некоем новом мирном плане, призванном оживить забуксовавший процесс переговоров как в "нормандском формате", так и в рамках Трехсторонней контактной группы, обрели, наконец реальные очертания благодаря решению заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака обнародовать подробности предложений сторон.

Большой текст в московском издании "Коммерсантъ", сопровождаемый интервью Козака, был затем прокомментирован главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, написавшим колонку для киевского издания "Левый берег". При этом нельзя сказать, что стороны друг друга опровергают — они скорее демонстрируют, что договариваться не о чем.

Чтобы не утомлять читателя пространным изложением предложений представителей стран "нормандского формата", просто объясню, что советники французского и немецкого лидеров Эммануэль Бонн и Ян Хеккер попытались преодолеть вечную проблему любых переговоров о Минских соглашениях — очередность выполнения пунктов. Всякий раз когда стороны оказываются за столом переговоров, Россия настаивает, что в первую очередь нужно решить вопросы политического позиционирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а Украина — что первоочередными являются вопросы безопасности. И уже не в первый раз предпринимаются попытки расставить все "по порядку" — как правило, бесполезные и безуспешные.

Почему бесполезные и безуспешные? А потому, что у российской делегации на переговорах есть только одна цель — усадить Украину за один стол с представителями марионеточных органов власти "народных республик" Донбасса. Собственно, Дмитрий Козак этого и не скрывает. Именно поэтому после провала саммита в Париже — когда оказалось, что новый украинский президент Владимир Зеленский вовсе не собирается капитулировать перед своим российским коллегой — весь центр переговорного процесса был смещен в сторону Трехсторонней контактной группы (ТКГ). И уже там Москва пыталась добиться от Киева прямых переговоров с "республиками". А когда не добилась — вновь вспомнила о "нормандском формате". Но с той же целью — принудить Киев договариваться с "народными республиками" в ТКГ.

При этом российские представители продолжают настаивать, что договариваться нужно именно в ТКГ, а не в "нормандском формате". Почему в ТКГ? А потому, что в "нормандском формате" нет представителей ОРДЛО, а в ТКГ они присутствуют и Киев может с ними разговаривать.

И это и есть самый большой подлог. ТКГ создана на основе Минских соглашений, согласованных лидерами стран все того же "нормандского формата". И никаких представителей ОРДЛО в ней нет. Группа потому и называется трехсторонней, что в ней три стороны — Украина, Россия и ОБСЕ. А что же представители ОРДЛО? А представителей оккупированных районов Донбасса приводят вместе с собой члены российской делегации и они просто озвучивают тезисы, написанные их московскими кураторами.

Но нежелание Кремля договариваться именно в "нормандском формате" понятно: в этом случае политическая ответственность будет на Владимире Путине и он продемонстрирует, что Россия остается стороной конфликта, который российские дипломаты и пропагандисты пытаются выдать за внутренний. А в ходе переговоров в ТКГ сохраняется хотя бы призрачный шанс заманить Зеленского в очередную ловушку и сделать вид, что Россия — не сторона конфликта, а посредник в его разрешении.

А поскольку в Киеве с такой трактовкой не соглашаются, никакого шанса разморозить переговоры и добиться хотя бы тактического результата просто не существует — с какими бы дипломатическими инициативами не выступали бы европейские посредники. "Нужно просто перестать стрелять" — говорил в самом начале своей политической карьеры Владимир Зеленский.

Владимир Путин, похоже, уверен, что нужно просто продолжать стрелять.

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