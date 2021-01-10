Посол України дорікнув Німеччині через "подвійні стандарти" щодо жертв нацизму

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив депутатів Бундестагу в подвійних стандартах через рішення створити в Берліні "місце вшанування пам’яті" тільки польських жертв нацизму.

Як заявив він в інтерв’ю Spiegel, якщо вже виділяти окремі нації, тоді потрібно вшановувати й українців.

За словами Мельника, незважаючи на проголошену Бундестагом готовність вести в цьому контексті "діалог зі східноєвропейськими сусідніми державами", голосу України не було почуто.

"Ми не могли донести нашу позицію", – зазначив посол, нагадавши про свій лист до понад 600 депутатів із проханням відкласти голосування.

На його думку, німецьке рішення пов’язане з вимогами Польщі щодо виплати Німеччиною репарацій.

"Тема репарацій не є закритою. Ми ніколи не порушували це питання, і я сподіваюся, що воно ніколи не стоятиме на порядку денному", – натякнув Мельник.

Раніше посол Польщі в Німеччині Андржей Пржилєбскі написав листа на адресу українського колеги, закинувши українцям колабораціонізм із нацистами.

Мельник назвав цей лист "безсоромним" і поділився його змістом із депутатами Бундестагу.

"Це є зайвим доказом того, що польська сторона, очевидно, намагається монополізувати себе як головну жертву Другої світової війни", – наголосив він.

Нагадаємо, що 30 жовтня минулого року німецький парламент ухвалив рішення про створення окремого пам'ятника польським жертвам нацизму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році Андрій Мельник відмовився брати участь у церемонії вшанування завершення Другої світової війни спільно з послом Росії.