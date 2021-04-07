Портников розповів, кого вважає найбільш сучасним політиком в Україні

Відомий український журналіст Віталій Портников заявив, що вважає п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка більш сучасним політиком, ніж чинного главу держави Володимира Зеленського.

У ефірі Радіо НВ він зазначив, що Порошенко може змінюватися відповідно до історичної перспективи.

"Порошенко більше політик, [ніж Зеленський]. Він може розуміти, в чому саме полягає історична перспектива, і змінюватися відповідно до цього розуміння. І це говорить про те, що Порошенко людина набагато більш сучасна, ніж Зеленський. Ми маємо розуміти просту річ: Зеленський – це людина далекого минулого", – поділився думкою Портников.

Він висловив переконання, що Порошенко в майбутньому повернеться у велику політику і може позмагатися із Зеленським за посаду президента України, "об'єднавши патріотичні гасла з гаслами економічного наративу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що керівництво Росії вважає, що Україна є її територією, тимчасово окупованою американцями