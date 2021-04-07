Портников рассказал, кого считает наиболее современным политиком в Украине

Известный украинский журналист Виталий Портников заявил, что считает пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко более современным политиком, чем действующего главу государства Владимира Зеленского.

В эфире Радио НВ он отметил, что Порошенко может меняться в соответствии с исторической перспективы.

"Порошенко больше политик, [чем Зеленский]. Он может понимать, в чем именно заключается историческая перспектива, и меняться в соответствии с этим пониманием. И это говорит о том, что Порошенко человек гораздо более современный, чем Зеленский. Мы должны понимать простую вещь: Зеленский – это человек далекого прошлого", – поделился мнением Портников.

Он выразил убеждение, что Порошенко в будущем вернется в большую политику и может посоревноваться с Зеленским за пост президента Украины, "объединив патриотические лозунги с лозунгами экономического нарратива".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что руководство России считает, что Украина является ее территорией, временно оккупированной американцами