Порошенко у річницю декомунізації: це питання національної безпеки та знак поваги до українських героїв

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність Петро Порошенко подякував українським парламентарям, які шість років тому, 9 квітня 2015 року, ухвалили чотири історичні закони і дали старт процесу декомунізації.

У зверненні, опублікованому у пресслужбі політсили, політик нагадав про принцип, якого дотримувалися нардепи, розпочинаючи цей процес.

"Імена катів з карти України – геть, це не обговорюється" – це був непорушний принцип, якого дотримувалася наша команда, офіційно розпочинаючи декомунізацію в Україні. Тоді ми перші зробили зусилля, щоб наздогнати в Україні те, що було зроблено 25 років тому в країнах посткомуністичної Європи", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що завдяки процесу декомунізації було перейменовано майже 1000 населених пунктів і 52 тис. топонімів у населених пунктах, демонтовано більше 2,5 тис. комуністичних пам’ятників.

"Ці закони, зокрема, заборонили радянську символіку, відкрили архіви радянських спецслужб та визнали борцями за незалежність України УПА й інші організації. Фактично декомунізація в Україні розпочалася набагато раніше. Вищезазначені документи лише закріпили і легалізували прагнення українців звільнитися від імперського впливу і повернутися до власної історичної пам’яті", – наголосив п'ятий президент.

Порошенко зазначив, що його обурює спроба відкату влади назад – від проспекту Бандери до проспекту Московського.

"Декомунізація була і досі залишається питанням національної безпеки, моральним обов’язком перед мільйонами українців, знищених більшовизмом, а також – знаком поваги до сучасних героїв, які нині захищають Україну від нащадків сталінських катів", – сказав він.