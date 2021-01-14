Порошенко привітав Україну з перемогою у справі проти Росії в ЄСПЛ

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав рішення ЄСПЛ за позовом України проти Росії щодо Криму.

У своєму Facebook він зауважив, що не було жодних сумнівів щодо анексії РФ півострова та її злочинів там.

"Вітаю з важливою перемогою України проти Росії в Європейському суді з прав людини. Коли ще за нашої каденції ми подавали позови проти агресора, жодних сумнівів не було про справжню роль російських збройних сил в захопленні Криму та порушеннях прав людини на півострові", – написав він.

"Тепер це офіційно встановлено ЄСПЛ, як і визнано Росію окупаційною владою в Криму. Час ефективно використати рішення ЄСПЛ для зміцнення фронту санкцій проти РФ", – вважає Порошенко.

П’ятий президент переконаний – будь-яка юридична фіксація порушень Росії та її агресії проти України є важливою і наближає день звільнення окупованих територій.

"Результат завжди приносять лише стратегічні підходи і державницьке бачення, а не короткозорість і дилетанство!" – наголосив Порошенко.

Порошенко привітав Україну з перемогою в Європейському суді Facebook Петра Порошенка

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