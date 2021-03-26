Порошенко обговорив із послом Китаю поставки вакцини від коронавірусу в Україну

Марія Шевчук Політика 18:38, 26.03.2021

26 березня лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.

Як повідомила пресслужба "ЄС", сторони обговорили шляхи посилення співпраці з метою боротьби з пандемією коронавірусу.

Петро Порошенко звернув увагу співрозмовника на вкрай загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні і наголосив на нагальній необхідності вакцинації українських громадян.

У цьому зв’язку він подякував китайській стороні за вияв солідарності шляхом постачання першої партії китайської вакцини до України.

Петро Порошенко закликав китайську сторону продовжити постачання в Україну вакцин для ефективної протидії COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, раніше Порошенко дав велике інтерв'ю французькому виданню L’Express, зокрема розповівши, що у сфері антикорупції в Україні за його президентства було зроблено більше реформ, ніж за попередні 25 років.

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