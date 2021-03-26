Порошенко обсудил с послом Китая поставки вакцины от коронавируса в Украину

Мария Шевчук Политика 18:38, 26.03.2021

26 марта лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", стороны обсудили пути усиления сотрудничества в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Петр Порошенко обратил внимание собеседника на крайне угрожающую ситуацию с распространением коронавируса в Украине и подчеркнул насущную необходимость вакцинации украинских граждан.

В связи с этим он поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину.

Петр Порошенко призвал китайскую сторону продолжить поставки в Украину вакцин для эффективного противодействия COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко дал большое интервью французскому изданию L'Express, в частности рассказав, что в сфере антикоррупции в Украине при его президентстве было сделано больше реформ, чем за предыдущие 25 лет.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Киеве полностью отмыли здание Офиса президента. Фото, видео

Зеленский отправил начальника Генштаба ВСУ на Донбасс и пообещал разговор с Путиным

Кто мог бы стать президентом и какое доверие к Зеленскому: появился новый опрос

Зеленский официально отреагировал на убийство воинов ВСУ на Донбассе

В Одессу прибыл сухогруз США с военным снаряжением для ВСУ