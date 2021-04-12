Порошенко назвав мету Путіна на Донбасі та закликав владу до ефективної відповіді

Нарощування російської військової техніки біля українського кордону говорить про те, що Володимир Путін переслідує дві мети – залякати світ ескалацією у центрі Європи і змусити Україну піти на поступки.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він також зауважив, що країна-агресор дозволяє собі нарощувати військову потужність на кордонах з Україною через те, що влада два роки намагалась вести політику "умиротворення агресора".

"Брязкання зброєю з боку президента Путіна має дві мети. Перша мета – це залякати світ ескалацією в центрі Європи, для того, щоб зупинити можливий негативний для Путіна розвиток подій напередодні виборів у Державну Думу Росії після того, як новообраний президент Байден продемонстрував свою рішучість і ефективність в захисті інтересів демократії у світі", – сказав Порошенко.

"Друга – змусити Україну піти на поступки, в тому числі і в реалізації так званого російського розуміння її "миротворчих" зусиль. До цього призвела і певна непрорахована позиція України. Відведення наших військ лише задля того, щоб побачити очі Путіна в Парижі в грудні 2019-го. Погодження на формулу Штайнмаєра, відкидання дорожньої карти реалізації мінського процесу, яка нами була чітко узгоджена з нашими партнерами – німцями, французами і американцями. І спроби почати все з нуля – а виявляється, що це був шлях "в нікуди", – констатував п’ятий президент.

Порошенко вкотре закликав українську владу реально оцінювати ситуацію і зміцнювати обороноздатність держави у відповідь на агресивні дії з боку російських окупаційних військ.

"Це ті слова, на які ніяк не наважиться український президент Володимир Зеленський. Вже після ключових світових лідерів дати справжню оцінку діям країни-агресора і діям її керівництва. А сьогодні ситуація потребує чіткої й ефективної відповіді з боку української влади щодо своїх планів для зупинки найгіршого розвитку можливого небезпечного сценарію", – зазначив Порошенко.

На його переконання, ситуація, яка зараз розгортається, є наслідком прагнення чинної української влади до так званого "умиротворения агресора".

"Я впевнений, що спроба покривання злочинів Кремля через заспокійливі заяви про ефемерний "режим тиші", миротворчий спам від влади, який ми чули за останні 2 роки – є категорично неприйнятними. Не треба було заглядати в очі Путіну, шукаючи там миру, не треба було обманюватися "режимом тиші", заспокоюючи весь світ тим, що виявляється у нас уже майже рік ефективно працює режим припинення вогню. Ціна за ці помилки – десятки загиблих українських воїнів, падіння рівня боєздатності", – констатував п’ятий президент.

За його словами, реакція партнерів по коаліції є більш рішучою, ніж української влади.

"Реакція наших основних партнерів по коаліції, яку мені і нашій команді вдалося сформувати, починаючи з 2014 року, є набагато ефективнішою і рішучішою, ніж реакції української влади. Я твердо переконаний, що саме цьому має бути присвячене засідання РНБО. А не спробам позазаконних або сумнівної законності рішень про визнання терористами контрабандистів, замість того, щоб розслідувати контрабанду, передавати в суд і поміщати людей за грати", – зауважив політик.

Він наголосив, що "Європейська солідарність" вимагає скликання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) за участю керівників фракцій українського парламенту.

"Треба негайно вивести в зону Операції Об’єднаних сил закуплені ще за часів моєї каденції "Байрактари" – ударні безпілотники, для того, щоб не залишилось сумнівів у агресора, що у випадку переходу до наступу відповідь буде дуже рішучою. Оснастити протитанкові підрозділи української армії закупленими нашою командою ефективними протитанковими комплексами Javelin з принципом дії: вистрілив і забув. Оснастити високоефективними моделями, технікою радіоелектронної боротьби, яка не дозволяє працювати ворожим безпілотним літальним апаратам для проведення розвідки і атак проти українських Збройних сил. Розгорнути підрозділи артилерійської розвідки для того, щоб дуже швидко забезпечити артилерійський та мінометний вогонь у відповідь після обстрілів наших військ", – перерахував Порошенко першочергові завдання.

Порошенко наголосив, що якби влада не скорочувала військовий бюджет та не боролася би з опозицією, такої ситуації не було би.

"Якби ті зусилля, які влада доклала до того, щоб боротися з добровольцями, з волонтерами, з опозицією, з Порошенком, були спрямовані із самого початку на протидію агресору і Путіну – ми би зараз не мали такої ситуації. Якби не скорочувався військовий бюджет. Якби були спрямовані всі кошти на переобладнання в тому числі розгортання системи протиповітряної оборони. Якби були добудовані казарми, гуртожитки для військовослужбовців-контрактників, завершили розвиток речової, харчової, медичної реформи, ми би мали абсолютно іншу ситуацію зараз", – наголосив п’ятий президент.

"Але ми маємо українську армію, українські ЗСУ, справжніх героїв. Ми маємо високий бойовий дух, ми маємо підтримку українського народу, ми маємо підтримку світової коаліції", – говорить Порошенко.

Він також зауважив, що Україна має використати всі можливості для прискорення євроатлантичної інтеграції – на першому ж саміті НАТО поставити питання, щоб Україні був наданий ПДЧ.

"Якщо влада нерішуче діє в цьому напрямку, то нам треба розгорнути народну ініціативу, і народ України примусить українську владу. Продемонструвавши рішучість українського народу всім країнам- членам НАТО, ми можемо вийти на омріяний результат", – вважає лідер "Європейської солідарності".

Він підкреслив: тільки членство в НАТО, отримання ПДЧ та реформи, які з цим пов’язані, можуть гарантувати надійну і ефективну безпеку української держави, захист українського суверенітету, української територіальної цілісності і незалежності народу.