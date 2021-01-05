Порошенко: демократичні сили мають негайно об'єднатися проти проросійського реваншу

Демократичні, проєвропейські сили в Україні мають об’єднатися і не допустити проросійського реваншу. Партія "Європейська солідарність" відкрита до співпраці.

Про це в ексклюзивному інтерв‘ю телеканалу "Прямий" заявив п’ятий президент, лідер "ЄС" Петро Порошенко, наголосивши, що за підсумками місцевих виборів партія стала єдиною загальнонаціональною проукраїнською опозиційною силою. Порошенко подякував виборцям, які підтримали його команду.

"Немає іншої політичної сили, яку представлено в усіх без винятку обласних та міських радах обласних центрів – тільки "Європейська Солідарність". І це є оцінка, яку поставив нам виборець. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати дуже відповідальним виборцям, бо вони зруйнували сценарій, що це є лише "політична сила Західної України". Це дуже небезпечно для України", – зазначив Порошенко.

"Ми дякуємо тим, хто нас підтримав. Ми не даємо змарнувати голос тих, хто підтримує демократичні кола", – додав Порошенко.

"Час збирати каміння. Ми звертаємося до всіх демократичних сил щодо необхідності негайного процесу об’єднання перед цими викликами, які стоять перед нашою державою. Я переконаний, що це цілком можливо. Ми відкриті для будь-яких переговорів, до компромісів, які здатні будуть об’єднати демократичні сили і захистити Україну від реваншу", – закликав п’ятий президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив про неприпустимість і значні ризики застосування в Україні російської вакцини від COVID-19. Він наполягає на тому, що влада має у найближчі місяці забезпечити масове щеплення для українців вакцинами перевірених світових виробників.