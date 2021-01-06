Помпео назвав війну на Донбасі замороженою

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео назвав розв'язану Росією війну на Донбасі замороженою. Крім того, він висловив невдоволення результатами американських зусиль у вирішенні цього питання.

Своїми роздумами щодо цього політик поділився в інтерв'ю Bloomberg, текст якого опубліковано на сайті Держдепартаменту США. Водночас він наголосив, що США зробили багато важливих кроків для підтримки України у боротьбі з російським агресором.

"Усе досить заморожено. Росіяни двічі укладали домовленості, які не виконували. Я шкодую про це. Ми продовжували робити те, що правильно для українського народу, – чи то були наші зусилля, щоб зупинити будівництво "Північного потоку-2", чи то було рішення президента надати летальну зброю для українців – те, що попередня адміністрація неодноразово відмовлялася робити", – зазначив Помпео.

Він додав, що влада США усіляко підтримувала спроможність українського уряду захищатися від загроз, які надходять із боку Росії: військових, інформаційних, енергетичних, а також таких, які існують всередині самої України. Однак бажаного ефекту це все одно не дало.

"В Україні все ще існує конфлікт – ми не досягли значного прогресу. Європейці також не досягли значного прогресу в своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми досягли більшого", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Помпео відкрито виступив проти Російської Федерації та її президента Володимира Путіна. Крім того, політик нагадав, як адміністрація чинного президента США Дональда Трампа підтримувала Україну, та закликав ставитися до РФ так само, як до комуністичного Китаю.