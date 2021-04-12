Піонтковський указав на слабкі сторони Кремля

Імперське божевілля, яке було наявне у Москви після розпаду СРСР, є слабкою стороною Кремля (Росія)

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів політолог Андрій Піонтковський. Він зазначив, що від РФ стали віддаляться країни, що колись були союзниками.

"Це основний драйвер зовнішньої політики Кремля, який був наявний завжди після розпаду СРСР. Ця політика, власне, і призвела до грандіозних поразок не тільки в Україні", – говорив він.

Піонтковський зазначив, що навіть нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко ненавидить главу РФ Володимира Путіна.

"Протягом 30 років він обманює Москву, оберігаючи Білорусь від аншлюсу", – підкреслив політолог.

Також він вказав, що в Москві бояться визнати, що й інші країни віддаляються від Кремля.

"Візьміть Закавказзя. Москва боїться зізнатися, але Азербайджан повністю і з великим задоволенням перейшов у рідну, турецьку гавань. А у вірмен, принижених і відданих, нічого крім ненависті до імперської Росії не залишилося. Ті ж настрої і в Грузії. Середня Азія, Казахстан – зона боротьби за вплив між Китаєм і Туреччиною", – акцентував фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політолог Андрій Піонтковський сказав, що США не можуть собі дозволити безкарну агресію Росії в Україні передусім з огляду на власну безпеку.