Піонтковський заявив про готовність США до тотальної економічної війни проти Росії

Якщо Росія зважиться на повномасштабну агресію проти України, Сполучені Штати Америки завдадуть агресору у відповідь небувалого економічного удару, який буде потужніший, ніж чинні зараз санкції.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив російський опозиційний публіцист і аналітик Андрій Піонтковський. За його словами, така підтримка України з боку американських партнерів буде не менш важливою, ніж військова.

"У разі агресії, спроби захоплення України або якоїсь її території, американці відреагують. Економічні санкції – болісні. Але за великим рахунком – це шпилькові уколи. США перейде до тотальної економічної війни. Це означає відключення від SWIFT, нафтове ембарго та арешт так званого "російського трильйона", активів олігархів і чиновників, близьких до Путіна", – пояснив Піонтковський.

Він висловив упевненість в тому, що навіть незважаючи на те, що американці не пошлють військові дивізії битися в Україні, все інше в плані військової підтримки буде зроблено. Це і поставки зброї, і приїзд радників з інструкторами, і присутність кораблів в Чорному морі.

"Всі ці заходи абсолютно руйнівні для російської економіки. Поки що жодного пострілу не пролунало, а вже видно, як нервово поводиться рубль на фондових ринках. Путін б'ється в істериці в цій грі у слабака", – сказав публіцист.

"Перейти межу, почати реальну війну страшнувато. І що ж йому робити? Відступити? На жаль, ступінь божевілля, яке розігрується в російських ЗМІ, такий, що штовхне Путіна і його оточення на той фатальний крок, який буде згубний для Росії", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібний сценарій озвучив голова партії-лідерки в Європарламенті (Європейської народної партії) Манфред Вебер. Він запропонував, щоб в разі ескалації російських військ на сході України ЄС і США відреагували санкціями щодо РФ – заморожуванням рахунків олігархів і відділенням Росії від платіжної системи SWIFT. У Росії його слова назвали "політичним піаром".