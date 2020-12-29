Партії Гройсмана і Ляшка можуть отримати фракції у майбутньому парламенті – опитування

Партії "Українська стратегія Гройсмана" і "Радикальна партія Олега Ляшка" мають шанси отримати фракції в наступному скликанні Верховної Ради України.

Про це розповів під час пресконференції гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, передає ZN.ua. За його словами, лідерами партійних рейтингів в Україні залишаються політичні партії "Опозиційна платформа – За життя", "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Порівнюючи результати двох досліджень, проведених в грудні фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та КМІС, Паніотто зазначив, що згідно з опитуванням українців, які вже визначилися з вибором, п'ятивідсотковий поріг мають шанси подолати: "Українська стратегія Гройсмана" (5,2%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (6,1%), "Батьківщина" (9,8%), "Європейська солідарність" (14,1%), "Слуга народу" (20,9%), "Опозиційна платформа – За життя" (23,1%).

При цьому партія "Голос", яка на минулих виборах набрала майже 6%, за даними опитування, не набере необхідної кількості голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними "Рейтингу" в грудні трійка політиків з найбільшою довірою серед українців не змінилася – її, як і в листопаді, сформували Володимир Зеленський, Віталій Кличко та Володимир Гройсман.