Однокурсник Путіна пояснив, чому Росія не почне широкомасштабну війну

Ексрозвідник КДБ і однокурсник президента Росії Володимира Путіна Юрій Швець висловив сумнів, що в Москві "натиснуть на червону кнопку", щоб почати активні широкомасштабні військові дії.

Про це він 15 квітня сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1". Швець назвав це блефом і додав, що він є одним із проявів зовнішньої політики.

"Теза така, що в Кремлі сидять ось такі круті хлопці, які готові натиснути на червону кнопку. У Білому домі, Парижі, Лондоні – там слабаки, а ось ми не постоїмо. Ми, якщо треба, натиснемо. Це блеф. Це просто галімий блеф", – сказав Швець.

Колишній розвідник КДБ СРСР згадав, що те ж саме було за часів Радянського Союзу.

"Старці кремлівські – вони, звичайно, гірше жили, ніж зараз живе кремлівська еліта, але порівняно з рештою населення вони жили як боги. Точніше, їм так здавалося. Це останні люди, які б натиснули на червону кнопку. Те ж саме зараз. Ці хлопці в Кремлі – вони зробили шлях із грязі в князі протягом 3-4 років, коли кожному з них вже було за 45", – додав Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Джо Байден заявив, що міг би зайти ще далі із санкціями проти Росії, проте він прагне, щоб американці і росіяни жили в мирі один з одним.