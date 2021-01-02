Новорічне звернення Зеленського порівняли з голлівудським фільмом із Брюсом Віллісом

Психолог та експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім порівняв новорічне звернення президента України Володимира Зеленського з фільмом "Малюк" 2000 року з Брюсом Віллісом у головній ролі.

Як написав він у Facebook, у фільмі герой Вілліса, успішний політтехнолог, захищає від громадського осуду і можливого кримінального переслідування крадія-ділка, який нечесним шляхом отримав гроші з міського бюджету і використовував їх не зовсім так, як обіцяв.

"Для порятунку іміджу цієї нечесної людини герой Брюса Вілліса пропонує записати відеоролик, в якому діти будуть кидати йому в обличчя кремові торти. Це ж так мило – діти, обличчя нечесного комерсанта, вимазане кремом, сміх дітей, реготання винуватця ролика і все таке. Діти здатні створити позитивну картинку кому завгодно, навіть крадію-ділку, який обдурив усе місто", – зазначив психолог.

Для якісної картинки і максимального охоплення політтехнолог дає вказівки, скільки повинно бути хлопчиків і дівчаток, якого віку, кольору шкіри, скільки з них руді, скільки в окулярах тощо.

"Ролик спрацьовує, рятуючи рейтинг і гаманець замовника, а герой Брюса Вілліса отримує гонорар і морально-етичний конфлікт із коханою дівчиною і своїм другим я", – переказав Кім.

На його думку, розмова Зеленського з дітьми – це сигнал провалу комунікації з дорослими.

"Дорослі не зрозуміли або розчарували. Тому варто звернути увагу на тих, для кого гра є частиною їхнього власного світу. Це та аудиторія, яка розуміє все через гру. І яка прекрасно розуміє і приймає гравця", – проаналізував експерт.

Він вважає найголовнішим у новорічному привітанні президента його розповідь про супергероїв.

"Зеленський говорить, що супергерої існують, формує натяк, що це супергерої врятували все. Але дорослі не вірять у супергероїв. Це сигнал розчарування у дорослих, які не вірять у його казку. Дорослі не вірять у те, у що вірить Зеленський. І тепер єдина аудиторія, яка готова сприймати його казку – це діти", – завершив Кім.

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