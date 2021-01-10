Президент Зеленський, увесь його офіс, більшість його фракції, уся їх челядь чудово проводять новорічно-різдвяні свята. Хто в горах на лижах, хто в Дубаях чи Мальдівах на лагідному пісочку.

Увесь цей так званий політичний бомонд об‘єднує одне – демонстративне презирство і публічна зневага до українців та їх проблем. У західних країнах міністри вибачаються та йдуть у відставку за необачну відпустку, а наші слуги ще й самі цинічно постять свої фотки з курортів.

Ці аморальні ідіоти думають виключно про себе і про те, як найкрутіше потратити накрадені гроші. Їм абсолютно байдуже економічні проблеми людей, які страждають від епідемії та ізоляції, їм абсолютно байдуже проблеми хворих. Тому що для них найголовніше – власний відпочинок.

Потім вони повернуться із своїх аморальних відпочинків і знову будуть нам брехати, як вони про нас турбуються. Коли ви слухатимете цю цинічну брехню, просто згадайте як провели новорічні свята ви і вони.

До речі, це стосується не лише влади, а й тих, хто називає себе опозицією, але так само цинічно подорожував світом, коли українці ледь виживають.

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