Нардепка Скороход заявила, що не бачить "символу зла" в георгіївській стрічці. Відео

У минулому депутатка від "Слуги народу", а нині від групи "За майбутнє" Анна Скороход вважає георгіївську стрічку символом перемоги і, відповідно, безпідставною заборону на її використання в Україні.

Про це парламентарка заявила в ефірі проросійського каналу "НАШ". Зокрема, коментуючи дію закону про декомунізацію, а також випадок у Львові, де копи затримали 19-річного хлопця за носіння шапки з радянською символікою (щоб подивитися відео, доскрольте новинудо кінця).

На думку нардепки, українці відрізняються своєю психологією: вони все руйнують, але водночас нічого нового не будують.

"А те, що було побудовано за часів Радянського Союзу ми досі здаємо на брухт і заробляємо на цьому гроші. Хіба це не маразм", – висловилася Скороход.

Маразмом парламентарка назвала все, що пов'язано з боротьбою із комунізмом, СРСР.

"Такі випадки, які ми спостерігаємо у Львові, це хвороба суспільства, запалення мозку частини суспільства, яке ми маємо завдяки державній політиці в останні роки", – висловила переконання нардепка.

Вона підкреслила, що у кожного своя історія і кожен має "писати, чистити її під себе".

"У мене прадід дійшов до Берліна. Для нього георгіївська стрічка – це символ перемоги. Чому мені якась недалека людина має вказувати, що це символ зла? На якій підставі?" – обурилася Скороход.

Нагадаємо, що Анну Скороход вивели із фракції "Слуга народу" 15 листопада 2019 року на закритому засіданні. Пізніше, 3 грудня того самого року, глава ВРУ Дмитро Разумков офіційно оголосив про вихід зі складу "Слуги народу" нардепів Анни Скороход, Антона Полякова та Романа Іванісова. Такому гучному виключенню із СН зрадів і президент Володимир Зеленський, заявивши, що мовляв, пишається тим, що "очищення триває".

У липні 2020 року виведена з лав "слуг народу" Скороход увійшла до депутатської групи "Партія" За майбутнє".

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