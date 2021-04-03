Нардепам 'Слуги народу' пояснили, як коментувати розмову Байдена і Зеленського

Аналітичний та інформаційний відділи фракції "Слуги народу" підготували для депутатів ефірні тези того, як коментувати першу розмову президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.

Відповідний документ з'явився в розпорядженні видання "Бабель". Автори зазначають, що відбулося "змістовне знайомство президентів". Ключовою темою була ситуація безпеки на окупованій території України і російська активність поблизу українських кордонів.

"США підтримують політичний план президента Зеленського з реформування нашої держави – посиленню безпеки, боротьбі з корупцією, роботі заради економічного зростання... Ми повинні разом захищати наші демократії, тому що загроза від Росії спрямована не просто на захоплення наших територій, а на знищення нашого способу життя", – сказано в тезах.

Крім того, автори пояснюють нардепам "СН", як відповідати на питання, "якщо скажуть, що ця розмова не відбулася б без загострення на Донбасі".

"Іноді російські пропагандисти не б’ють по українській владі так, як вітчизняні нібито патріоти. Головне у контактах між першими особами держав не те, як швидко відбувається перша розмова, а те, чи глибокою є довіра між лідерами та чи є результативними відносини", – підкреслили в документі.

Також у тезах додали, що відносини з США "не будуються на якомусь одному прізвищу".

"Стратегічне партнерство між нашими державами і спільність інтересів між нашими народами ніколи не змінювалися і не зміняться. Це назавжди", – написали в документі.

Раніше OBOZREVATEL писав про головні питання, які обговорили президенти Володимир Зеленський і Джо Байден. Також український гарант прокоментував розмову і заявив, що "Україна високо цінує підтримку США".