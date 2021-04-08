Нардепам можуть дозволити голосувати в смартфоні та не ходити в Раду: деталі від Федорова

В уряді мають намір розробити систему, яка дозволить міністрам і народним депутатам голосувати за допомогою мобільного додатка, не перебуваючи в сесійній залі.

Про це в інтерв'ю "КП в Україні" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що для такого рішення необхідно змінити закон, щоб дозволити депутатам голосувати дистанційно.

"У мене є завдання від президента – зробити голосування і в Кабінеті міністрів, і у Верховній Раді за допомогою спеціального додатка та за електронним підписом", – розповів він.

Федоров зазначив, що для захисту персонального голосування політик буде проходити ідентифікацію особистості, зокрема і за допомогою FaceID. Також є персональна відповідальність парламентарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді встановили сенсорну кнопку для особистого голосування народних депутатів.

Також було показано, як у ВР працює сенсорна кнопка, яка унеможливлює неперсональное голосування парламентаріями.