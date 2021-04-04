На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту переміг Вірастюк

На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів, повідомляє сайт Центральної виборчої комісії, передає Інтерфакс.

ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу станом на 7:00.

За результатами підрахунку голосів виборців, Вірастюк займає перше місце (31,25%). На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце займає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Разом з тим, Громадянська мережа "Опора" повідомляє про розбіжності в голосах за кандидата Шевченка на шести виборчих дільницях.

"№261029 (299 голосів при перерахунку, 402 – в протоколі), 260028 (79 голосів при перерахунку, 172 – в протоколі), №260025 (105 голосів при перерахунку, 150 – в протоколі), №260536 (315 голосів при перерахунку, 431 – в протоколі), №260019 (97 голосів при перерахунку, 144 – в протоколі), №261030 (277 голосів при перерахунку, 377 – в протоколі)", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про визнання голосування недійсним на п'яти ділянках, зокрема, на №260028, №260025, №261030, №261027 та №260515.

"Зараз перерахунок на деяких ділянках оскаржується в суді, тому будемо стежити за рішеннями судів", – підсумували в "Опорі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рух "Чесно" звинуватив народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка в зриві довиборів на Прикарпатті. За даними організації, він вимагав та забирав у журналістів посвідчення, а також обшукував присутніх.