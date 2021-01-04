Миколаївський депутат потрапив у "Миротворець" через привітання з Путіним

Депутата Миколаївської міської ради Максима Невінчанного внесли в базу "Миротворця" після його новорічного допису з привітанням президента Росії Володимира Путіна.

Профіль фаната лідера країни-агресора з'явився на сайті бази. У його досьє вказано, що він є спільником російських окупантів, провокатором, пропагандистом "русского міра". Крім того, його звинуватили у запереченні російської агресії.

Але, незважаючи на це, Невінчанний опублікував на своїй сторінці у Facebook ще один провокаційний пост, у якому знову спробував заступитися за країну-агресора Росію.

"Проти мого новорічного допису з фотографією Путіна – шквал патріотів за вказівкою... Продати залишки власності заокеанським партнерам, а звинуватити в злиднях Росію. І туди ж каналізувати обурення", – висловив невдоволення він і в дусі кремлівської пропаганди почав звинувачувати в усіх проблемах України її владу та США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пост Невінчанного зі скриншотом новорічного привітання Путіна на російському пропагандистському каналі розлютив сотні українців. Зокрема, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані обурився через бездіяльність СБУ в Миколаївській області.