Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала 2020 рік "найважчим" за 15 років її перебування на посаді.

Про це вона заявила під час традиційного новорічного звернення, пише DW. За її словами, всьому виною – пандемія коронавірусу.

"Я не думаю, що перебільшую, коли кажу: ніколи раніше за останні 15 років не було року важчого, ніж той, який добігає кінця", – сказала канцлерка.

Меркель зазначила, що пандемія COVID-19 "була і є політичним, соціальним та економічним викликом століття".

"Це історична криза, яка багато чого зажадала від нас усіх, а від деяких занадто багато. Я знаю, що це вимагало від вас неймовірної довіри і терпіння, і надалі вимагатиме історичної демонстрації сили. За це я щиро дякую вам", – додала вона.

Меркель також підтвердила бажання піти з політики після виборів 2021 року.

"Дозвольте мені також сказати щось особисте: парламентські вибори в Німеччині відбудуться через дев'ять місяців, і я більше не буду балотуватися", – заявила Меркель.

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