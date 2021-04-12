Мендель заявила, що Зеленський попросив про розмову з Путіним: у Москві відхрестилися

Президент України Володимир Зеленський подав запит на переговори з російським лідером Володимиром Путіним, аби обговорити ескалацію конфлікту на сході.

Однак відповіді на цю ініціативу поки нема. Таку заяву зробила речниця глави української держави Юлія Мендель, чиї слова цитує Reuters.

"Офіс президента, звичайно, подав запит, аби поговорити з Володимиром Путіним. Ми ще не отримали відповіді й дуже сподіваємось, що це не відмова від діалогу", – сказала вона.

Мендель також наголосила, що Росія сконцентрувала понад 40 000 своїх військових на східному кордоні України та ще стільки ж у тимчасово окупованому Криму. Через це Зеленський має намір поїхати до Парижа, щоб обговорити там загострення ситуації з західними партнерами.

Тим часом спікер очільника країни-агресора Дмитро Пєсков спробував заперечити факт звернення Зеленського до Путіна. Як пише російське пропагандистське видання ТАСС, прессекретар російського президента заявив, ніби нічого не знає про це.

"Ні, за останні дні я ніяких запитів не бачив. Мені не відомо про те, щоб були за останні дні якісь запити", – сказав Пєсков.

Водночас він додав, що президенту РФ буцімто "завжди є що сказати в тому, що стосується розрядки напруженості й запобігання потенційної війни".

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