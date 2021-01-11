Делегація України в ПАРЄ проголосувала за нову главу-"слугу народу"

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 11 січня обрала нову очільницю – народну депутатку від фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву.

Раніше це крісло займала "слуга" Єлизавета Ясько. Про рішення, ухвалене на онлайн-засіданні делегації, в Telegram повідомив нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Політик зазначив, що дебати з кадрових питань тривали більш ніж три години.

За Мезенцеву в підсумку проголосували 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники "Опозиційної платформи – За життя" та представник "За Майбутнє".

Представники "ЄС", "Голосу", "Батьківщини" та деякі "слуги" за зміну голови не голосували.

Гончаренко додав, що на посаду віцепрезидента ПАРЄ делегація висунула нардепа-"слугу", голову комітету з міжнародних справ Олександра Мережка.

Мезенцева закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (міжнародні економічні відносини і референт-перекладач з англійської мови). Навчалася в Кентському університеті у Великобританії, отримала ступінь магістра (міжнародні відносини і міжнародне право).

Пройшла в Раду в 2019 році за 168 округом (Харків) від партії "Слуга народу". У парламенті стала заступницею голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Із 2018 го – членкиня міжнародної громадської організації "Європейська асамблея жінок-депутатів".

Із 2016 року викладала англійську мову як волонтерка в адаптаційно-культурному центрі "АКЦентр".

У 2015 році була обрана депутаткою Харківської міської ради від "Об'єднання "Самопоміч" за округом №2.

У 2015-му працювала в Альянсі європейських консерваторів і реформаторів у Брюсселі.

Із 2008 до 2010 року була помічницею юриста в ТОВ "Земельний Ексклюзив" (Харків).

Як писав OBOZREVATEL, раніше українська делегація вирішила їхати на зимову сесію ПАРЄ в 2021 році, незважаючи на пандемію COVID-19.