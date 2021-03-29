Люди з "центру" хочуть перетворити Харків на "свердловину" з видобутку фінансів, – Добкін
Харків сьогодні став містом, яке деякі представники центральної влади, які не мають до нього відношення, хочуть використовувати як джерело збагачення і досягнення своїх цілей.
Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в ефірі авторської програми Сніжани Єгорової.
"Ті люди, які реально кулуарно намагаються Харковом управляти – у них в Харкові ні квартири, ні будинку, ні будь-якої іншої нерухомості, ні бізнесу. Їх нічого не тримає. Вони цей ресурс вичерпають, сядуть у літак і поїдуть куди-небудь на Лазурку, де у них є будинки, де живуть їхні сім'ї. Або в будь-яку іншу країну. Харків для них як свердловина з хорошим дебетом з видобутку вуглеводню. Дебет закінчиться, вони розвернуться і поїдуть", – сказав політик.
За його словами, Харків не потрібно розглядати винятково як джерело якихось фінансів і благ.
Добкін вважає, що деяким представникам центральної влади сьогодні вигідно посадити в крісло мера свою людину, забезпечивши тому політичну підтримку. В результаті вони отримають "ручного" градоначальника, який допоможе в досягненні їх особистих цілей.
Він також розповів про те, що покійний міський голова Харкова Геннадій Кернес все своє життя робив місто таким, яким він хотів би його бачити. І це було його щире бажання, яке політик має намір продовжити.
На думку Добкіна, на противагу Кернесу "тим людям потрібно Харків конвертувати в щось, що вони потім перетворять в гроші".
Михайло Добкін також додав, що буде боротися за місто, в першу чергу, через пряму комунікацію з харків'янами.