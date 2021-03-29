Люди из "центра" хотят превратить Харьков в "скважину" по добыче финансов, – Добкин

Харьков сегодня стал городом, который некоторые представители центральной власти, не имеющие к нему отношения, хотят использовать как источник обогащения и достижения своих целей.

Об этом заявил городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в эфире авторской программы Снежаны Егоровой.

"Те люди, которые реально кулуарно пытаются Харьковом управлять – у них в Харькове ни квартиры, ни дома, ни любой другой недвижимости, ни бизнеса. Их ничего не держит. Они этот ресурс вычерпают, сядут в самолет и уедут куда-нибудь на Лазурку, где у них есть дома, где живут их семьи. Или в любую другую страну. Харьков для них как скважина с хорошим дебетом по добыче углеводорода. Дебет закончится, они развернутся и уедут", – сказал политик.

По его словам, Харьков не нужно рассматривать исключительно как источник каких- то финансов и благ.

Добкин считает, что некоторым представителям центральной власти сегодня выгодно посадить в мэрское кресло своего человека, обеспечив тому политическую поддержку. В результате они получат "ручного" градоначальника, который поможет в достижении их личных целей.

Он также рассказал о том, что покойный городской голова Харькова Геннадий Кернес всю свою жизнь делал город таким, каким он хотел бы его видеть. И это было его искреннее желание, которое политик намерен продолжить.

По мнению Добкина, в противоположность Кернесу "тем людям нужно Харьков конвертировать во что-то, что они потом превратят в деньги".

Михаил Добкин также добавил, что будет бороться за город, в первую очередь, через прямую коммуникацию с харьковчанами.