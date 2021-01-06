Лукашенко зізнався, як ставиться до Путіна та Зеленського
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав другом президента Росії Володимира Путіна та заявив, що не відчуває такого до глави України Володимира Зеленського.
Про це він сказав у інтерв'ю програмі "Дійові особи", повідомляють у Telegram-каналі її ведучої Наїлі Аскер-заде.
"Так, я його (Путіна. – Ред.) вважаю своїм другом", – сказав Лукашенко.
Подібних почуттів до Зеленського він, за його словами, не має.
"Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Але з коліна б я з ним не вітався", – уточнив нелегітимний президент Білорусі.
Раніше Лукашенко різко висловився про очільника України через рішення останнього не використовувати звернення "президент" щодо нього.
Не менш гостро в міністерстві закордонних справ Білорусі відреагували на слова українського президента про призначення Лукашенком нових виборів. Тут заявили, що Україні "потрібно займатися питаннями всередині своєї країни, а не роздавати поради".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Із 9 серпня в Білорусі тривають масові протести проти сфальсифікованих результатів виборів президента країни.
Згідно з офіційними даними, перемогу на них здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців, опозиціонерка Світлана Тихановська посіла друге місце з 10,1% голосів. Більшість країн світу не визнала Лукашенка законним президентом.
Силовики жорстоко розганяли акції протесту з використанням світло-шумових гранат, гумових куль та водометів. Сотні протестувальників було травмовано та поранено. Кількість затриманих обчислюється десятками тисяч.
Серед білоруських силовиків ОМОНу, які беруть участь у розгонах протестів у Мінську, помітили колишніх бійців українського спецпідрозділу "Беркут".
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