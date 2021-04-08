Лише уряд професіоналів на чолі з Тимошенко врятує Україну від "ідеального шторму", – експерт

Коаліція з "Батьківщиною" дозволить владі стабілізувати ситуацію в економіці, ефективно протидіяти епідемії та швидко зміцнити країну перед загрозою загострення на фронті.

Про це у своїй статті для видання "Цензор.нет" пише відомий політичний експерт Віталій Кулик.

"В умовах кризи, яка загрожує існуванню країні, відповідальна влада вдається до консолідації та формує уряд національної єдності. Відкидаються партійні чвари і створюється уряд з великої літери – суб’єкт, який пропонує антикризову стратегію, бере відповідальність на себе за її реалізацію та отримує надзвичайні повноваження", – констатує аналітик.

За словами експерта, в основу антикризової політики такого уряду має бути покладена стратегія відмови від зовнішнього управління та скасування антинародних реформ – медичної, земельної, освітньої тощо. Саме це пропонує "Батьківщина", лідерка якої чи не єдина, хто, за словами експерта, спроможна сьогодні зібрати та очолити "надпартійний уряд з сильних фахівців".

"На сьогодні саме команда Тимошенко пропонує рішення, які можуть стабілізувати систему. Також Тимошенко – це "таран" для Зеленського в протистоянні з олігархами. До того ж вона не складає електоральної конкуренції президенту, якщо в останнього є наміри продовжувати політичну кар’єру", – пише Кулик.

Об’єднання "Слуги народу" та "Батьківщини", на його переконання, також дозволить президенту відтермінувати дострокові парламентські вибори, які через недієздатність монобільшості та провал уряду Шмигаля на усіх напрямках роботи стають дедалі ймовірнішими.

"Ідеальний шторм" все ближче. Що може йому протиставити Банкова? Вутлий човник "уряду Шмигаля", який давно протікає і більше схожий на бутафорський?" – зазначив експерт.